منتخب السومو يطير إلى تايوان للمشاركة فى بطولة العالم

غادرت اليوم ،بعثة منتخب مصر للسومو، إلي تايوان للمشاركة في بطولة العالم التى تقام خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٤ يوليو الجارى .





يرأس البعثة هاشم محمد هاشم عضو مجلس اداره الاتحاد ، ومعه احمد خليفة مديرا فنيا بالاضافة الى ستة لاعبين هم ، حسام فتحي عمر ورامي عبد العاطي بلال وعبد الرحمن إيهاب جمال ومحمد عِوض المهدي وعبد الرحمن عثمان عبيد وابراهيم عبد اللطيف محمد.



