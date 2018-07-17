منتخب السومو يطير إلى تايوان للمشاركة فى بطولة العالم
غادرت اليوم ،بعثة منتخب مصر للسومو، إلي تايوان للمشاركة في بطولة العالم التى تقام خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٤ يوليو الجارى .
يرأس البعثة هاشم محمد هاشم عضو مجلس اداره الاتحاد ، ومعه احمد خليفة مديرا فنيا بالاضافة الى ستة لاعبين هم ، حسام فتحي عمر ورامي عبد العاطي بلال وعبد الرحمن إيهاب جمال ومحمد عِوض المهدي وعبد الرحمن عثمان عبيد وابراهيم عبد اللطيف محمد.
من جانبه قال أحمد خليفه المدير الفني ان المهندس مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد اجتمع مع اللاعبين قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولى وحثهم علي بذل كل الجهد لحصد أكبر عدد من الميداليات ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان له اثرا كبيرا لرفع الروح المعنوية للاعبين ، مؤكدا ان منتخب السومو حقق العام الماضي ميداليتين فضيتين عن طريق البطلين رامي بلال وحسام عمر في دوره الألعاب العالميه التى اقيمت ببولندا العام الماضى .
وقال المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد انه قام بمنح الاتحاد قرض مالى للصرف على البعثة المشاركة فى البطولة من ماله الخاص لحين ورود المبالغ المالية التى طلبها الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمشاركة فى البطولة ، مضيفا أنه يتوقع حصول المنتخب على ميداليتين أو ثلاثة ميداليات خلال البطولة والمنافسة على أحد المركز الثلاثة الأولى ، موضحا أن المنتخب استعد لهذا الحدث العالمى من خلال إقامة معسكر إعداد مغلق بالمركز الاوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى .