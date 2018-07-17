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عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما للرئيس السيسي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:13 م
عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما للرئيس السيسي
أرشيفية
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

ويهدف  القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

ويهدف القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات.


المزيد عن: هيئة تنمية الصعيد مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسى الجريدة الرسمية
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