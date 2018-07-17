توقيع أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم بين اليابان والاتحاد الأوروبي

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع اليابان تلغي تقريبا كل الرسوم الجمركية على البضائع بين الجانبين.





ونقلت "بي بي سي" عن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تيسك قوله في مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو إن هذه الاتفاقية التجارية الأكبر في العالم تبعث برسالة واضحة ضد الحمائية.





ومن المتوقع أن يستفيد مصنعو المواد الغذائية في أوروبا ومصنعو السيارات في اليابان من هذه الاتفاقية.





ويتعين على البرلمان الأوروبي والبرلمان في اليابان المصادقة على الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ.





وتكتسب هذه الاتفاقية أهميتها في الوقت الذي يفرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما إضافية على الصادرات إلى الولايات المتحدة.