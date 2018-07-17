الأول مكرر بالثانوية الأزهرية: الإمام الأكبر أبلغني بتفوقي وأنوي دراسة الطب

قال الطالب محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والحاصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، المركز الأول مكرر، أنه تفاجأ باتصال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأبلغه بالحصول على 100% بالثانوية الأزهرية، ووعده بتنظيم حفل تكريم عقب عودته من العاصمة الانجليزية لندن.





وأوضح الطالب محمد حسام أن الإمام الأكبر تمنى له مستقبل واعد ومشرق في خدمة دينه ووطنه، مؤكدا أهمية الدور الذى يقوم به طلاب الأزهر وخريجوه فى نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام الذي هو رسالة سلام للعالم أجمع بعيدًا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.





وأكد "محمد حسام"، أنه لا يملك حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تجنبًا لإضاعة الوقت، لافتًا إلى أنه الشقيق الأكبر لثلاثة أشقاء بالمراحل التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يخصص ساعات معينة للمذاكرة لكنه كان يحدد مجموعة من الدروس للمذاكرة.





وأكد نجل الطبيب الباحث بمركز البحوث الزراعية أن والدته ساعدته كثيرًا حيث إنها تعمل مدرسة لغة عربية لمدرسة سبك الأحد الإعدادية، موجهًا نصيحته للطلاب بالتمسك بكتاب الله وتنظيم الوقت بين الدروس والمذاكرة وألا يغرهم طول العام الدراسى وأن يضعوا هدفهم نصب أعينهم ويجتهدوا للوصول إليه.





وصرح والد الطالب حسام، بأن نجله ملتزم دينيًا وأخلاقيًا ودائم التفوق منذ طفولته، كما حفظ القرآن الكريم منذ أن كان بالصف الثالث الابتدائي، وأن حسام كان يذاكر كثيرًا، بدأ بـ٦ ساعات، ثم ٨ حتى أصبح يذاكر طوال اليوم، إيمانًا بأن التفوق سيجعله في التاريخ، موضحًا أن نجله ينوي دخول كلية الطب، كونه يفضل المواد العلمية والعملية.







