الحكم بالسجن غيابيًا على 3 إرهابيين بهولندا

أصدرت محكمة روتردام الهولندية، اليوم الثلاثاء، أحكامًا غيابية بالسجن لما يصل إلى سبعة أعوام، على ثلاثة متهمين، أدانتهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية في العراق وسوريا، بعد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.





وأكدت المحكمة الاتصال بالثلاثة الذين لم تكشف هويتهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإبلاغهم بموعد المحاكمة والتهم الموجهة إليهم، وسط مساعي هولندا للتشدد مع مواطنيها الذين ينضمون إلى جماعات إرهابية.





وجاء في بيان المحكمة: "ثبت أنهم توجهوا إلى منطقة النزاع في سوريا والعراق، وانضموا إلى منظمة إرهابية".

وحُكم على اثنين منهم بالسجن ستة أعوام، وعلى متهم ثالث "شُوهد على الإنترنت في ملف دعائي لتنظيم داعش"، بالسجن 7 أعوام.





وقالت المحكمة: "رغم أن المشتبه بهم لم يمثلوا أمام المحكمة، إلا أنه يستنتج أنهم يعلمون بانعقادها".





وستصدر محكمة روتردام كذلك حكمها في قضية سبعة مقاتلين مشتبه بهم آخرين، الخميس، غيابيًا.





وغادر 280 شخصًا على الأقل هولندا، منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، للانضمام إلى جماعات إرهابية، ويعتقد أن نحو 185 منهم لا زالوا في المنطقة.



