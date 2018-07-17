نشأت الديهي: حسن نافعة يدعو للتدخل الأجنبي في شأن مصر

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على المفكر السياسي حسن نافعة بعد إطلاقه مبادرة لبلورة خريطة الطريق للإصلاح المجتمعي وللخروج من الأزمة التي تعيشها مصر، قائلًا: "نفس مبادرة كمال الهلباوي.





وتوجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، بحديثه إلى حسن نافعة، قائلًا: "ما هى الأزمة التي تعيشها مصر، وما هى مظاهر هذه الأزمة، ومن هم المتسببون في الأزمة حال وجودها، ومن هم الذين يقوموا بحل الأزمة إذا كانت متواجدة؟".



