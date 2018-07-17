"الصحة": لدينا خطة للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة خلال 6 أشهر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الصحة، إن الوزارة لديها خطة للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة خلال 6 أشهر، وتم إنشاء موقع لتلقي الحالات التي في حاجة إلى جراحات حرجة، وقامت بعض الحالات بالتسجيل على الموقع، وتم تحويل البعض منها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



