ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الصحة": لدينا خطة للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة خلال 6 أشهر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:58 م
الصحة: لدينا خطة للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة خلال 6 أشهر
الدكتور خالد مجاهد
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الصحة، إن الوزارة لديها خطة للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة خلال 6 أشهر، وتم إنشاء موقع لتلقي الحالات التي في حاجة إلى جراحات حرجة، وقامت بعض الحالات بالتسجيل على الموقع، وتم تحويل البعض منها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الهدف من هذا الموقع حصر حالات الجراحة الحرجة على مستوى الجمهورية، وتوجييها إلى أقرب المستشفيات التي تتوافر بها الإمكانيات اللازمة لعلاج الحالة. 
المزيد عن: وزارة الصحة الصحة التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
مبابان سوالوز - سوازيلاند
0
x
15:00
3
النجم الساحلي - تونس
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
15:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
كمبالا سيتي - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الوداد المغربي
1
x
18.00
1
حوريا الغيني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 8:10:01 PM