"الصحة": لدينا خطة للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة خلال 6 أشهر
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:58 م
كساب أحمد
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الصحة، إن الوزارة لديها خطة للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة خلال 6 أشهر، وتم إنشاء موقع لتلقي الحالات التي في حاجة إلى جراحات حرجة، وقامت بعض الحالات بالتسجيل على الموقع، وتم تحويل البعض منها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الهدف من هذا الموقع حصر حالات الجراحة الحرجة على مستوى الجمهورية، وتوجييها إلى أقرب المستشفيات التي تتوافر بها الإمكانيات اللازمة لعلاج الحالة.
المزيد عن: وزارة الصحة الصحة التوك شو أخبار مصر