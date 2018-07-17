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نشأت الديهي: الإخوان الإرهابية تطلق شائعات لهدم الدولة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:54 م
نشأت الديهي: الإخوان الإرهابية تطلق شائعات لهدم الدولة
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية هم من يقوموا بإطلاق الشائعات لهز ثقة المصريين في القيادة السياسية ولهدم الدولة المصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الإخوان الإرهابية تريد أن تصبح مصر دولة غير مستقرة، مطالبًا المواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكد "الديهي"، أن مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يقوم بدور هام للغاية في مواجهة الشائعات، متابعًا "مجلس علمي رصين غير ملون".
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