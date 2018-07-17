"حسب الله": منع الأوراق واقتصار التعامل داخل البرلمان على "التابلت" فقط

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان أصدر قرارًا بمنع التعامل الورقي داخل البرلمان، واقتصار التعامل على التابلت فقط ترشيدًا للنفقات، لافتًا إلى أن تقديم أي طلب إحاطة أو استجواب سيكون إلكترونيًا عن طريق التابلت.



