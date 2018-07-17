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"حسب الله": منع الأوراق واقتصار التعامل داخل البرلمان على "التابلت" فقط

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:51 م
حسب الله: منع الأوراق واقتصار التعامل داخل البرلمان على التابلت فقط
الدكتور صلاح حسب الله
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كساب أحمد
 
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان أصدر قرارًا بمنع التعامل الورقي داخل البرلمان، واقتصار التعامل على التابلت فقط ترشيدًا للنفقات، لافتًا إلى أن تقديم أي طلب إحاطة أو استجواب سيكون إلكترونيًا عن طريق التابلت. 

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن عدم حضور بعض النواب جلسات البرلمان يعود إلى ثقافة الشعب التاريخية بأن النائب دوره خدمي فقط، وليس تشريعي، وهذا يؤدي إلى وجود بعض النواب خارج المجلس لتلبية متطلبات أهالي دوائرهم. 
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