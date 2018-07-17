اليونايتد يجهز عرضاً خرافياً للتعاقد مع ثنائي كرواتيا

بدأت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التفكير الجاد نحو التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، من داخل المنتخب الكرواتي بعد التألق في مونديال روسيا 2018.





ذكرت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع الثنائي الكرواتي إيفان بيرسيتش وأنتي ريبيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.





واشارت الصحيفة إلي أن اليونايتد يستعد لتقديم عرضاً بقيمة 92 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع بيريسيتش من الإنتر الإيطالي، وريبيتش من فرانكفورات الألماني.