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أشرف صبحي يبحث مع البلتاجي ترتيبات البدء في نشاط الأكاديمية الغفريقية لكرة اليد

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:35 م
أشرف صبحي يبحث مع البلتاجي ترتيبات البدء في نشاط الأكاديمية الغفريقية لكرة اليد
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مها الصباحي
 
التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لبحث الترتيبات والأطر التنفيذية لسرعة البدء في نشاط الاكاديمية الافريقية لكرة اليد ومقرها في مصر، وذلك لخدمة كرة اليد الأفريقية والمصرية، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة بالاهتمام بالشأن الافريقي والعمل علي النهوض بالرياضة في افريقيا ومصر.

يذكر انه قد تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الافريقي لكرة اليد لإنشاء الاكاديمية في العام الماضي.

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