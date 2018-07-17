رمضان عبدالمعز: الاستثمار أفضل من الودائع.. وإنفاق فى سبيل الله

نصح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بالاستثمار وعمل مشروعات توفر فرص عمل للشباب، بدلا من كنز الأموال فى البنوك ووضعها ودائع، قائلا: "هذا يعتبر إنفاق فى سبيل الله".





وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الألف جنيه اللى أنت شايلهم، طلعهم وشغلهم، عشان ربنا يبارك لك فيها، مينفعش تقول أنا بطلع الزكاة، لأ استثمر ووفر فرص شغل للناس، ومتخافش، اشتغل فى كل حاجة، ورصيدك فى الحسانات هيزيد"، مستشهدا بقول الله تعالى: "والذين لا ينفقون الذهب والفضة ولا ينفقونها".



