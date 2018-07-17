كوادرادو يتنازل عن قميصه لرونالدو

منح الدولي الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، رقم قميصه إلي البرتغالي رونالدو الوافد الجديد للفريق الإيطالي خلال الصيف الجاري.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن كوادرادو منح رونالدو الرقم "7"، بعد رغبة البرتغالي في ارتداء نفس الرقم الذي تعود على ارتدائه من قبل مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها.





واشارت الصحيفة، إلي أن كوادرادو، قام بنشر صورة له وهو يحمل قميص رونالدو بالرقم "7"، في إشارة منه للتنازل عن قميصه لرونالدو.





وقام كوادرادو بنفسه بالترويج لمبادرة غريبة على تويتر ، حيث أجرى استطلاعاً يسأل أتباعه عن رقمه الجديد، وتبين أن الرقم الفائز هو 49 ، حيث حصل على 34٪ من إجمالي 153،038 صوت تم إجراؤها.