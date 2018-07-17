داعية إسلامي: احتفال الزوجة بالطلاق أو الخلع ليس من الشريعية
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:31 م
كساب أحمد
قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن احتفال الزوجة بالطلاق أو الخلع ليس من الشريعية الإسلامية أو السنة الكريمة المطهرة، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية حثت على عدم نسيان المعروف بين الزوجين بعد الطلاق، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ".
وأضاف "جلال"، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الطامة الكبرى إذا احتفل الزوج أو الزوجة بالطلاق أو الخلع وكان بينهما أطفال، لأن ذاكرة الطفل لا تنسى مثل هذه الأشياء، مشيرًا إلى أن الإسلام كفل الحرية التي لا تضر.
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