داعية إسلامي: احتفال الزوجة بالطلاق أو الخلع ليس من الشريعية

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن احتفال الزوجة بالطلاق أو الخلع ليس من الشريعية الإسلامية أو السنة الكريمة المطهرة، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية حثت على عدم نسيان المعروف بين الزوجين بعد الطلاق، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ".



