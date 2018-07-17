هل يرحل سوسو إلى تشيلسي هذا الصيف ؟

كشف موقع كالتشيو مركاتو الإيطالي أن مندوب تشيلسي سيجتمع مع مدير ميلان رينو جاتوزو في محاولة لتحديد مستقبل سوسو هذا الصيف.





انضم سوسو لميلان من ليفربول في صيف عام 2015، وتألق مع الروسونيري بعد فترة إعارة قضاها في جنوة وأصبح الآن أحد أهم لاعبي النادي، حيث شارك في 47 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف.





وأكد كالتشيو ميركاتو أن وكيل سوسو سيجتمع مع جاتوزو في الأيام القليلة القادمة والتي سوف ستحسم مصير مستقبل النجم الإسباني.





وذكر الموقع الإيطالي بأن جاتوزو سيخبر وكيل اللاعب بأنه لن يسمح له بمغادرة هذا الصيف لأنه لاعب مهم جدا بالنسبة لهم.





وانتهت صلاحية الشرط الجزائي في عقد سوسو والذي ينتهي في صيف 2022، وقد أقام تشيلسي علاقات معه.



