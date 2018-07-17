للمرة الثانية.. انطلاق فعاليات معسكر أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج

انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 عامًا في مدينة شرم الشيخ للمرة الثانية، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج"؛ لإقامة المعسكرات الرياضية وفقًا للبروتوكول المبرم بينها وبين وزارة الهجرة، بمشاركة عدد من أبناء الشهداء.





وفي اليوم الأول، أعرب المشاركون في المعسكر عن سعادتهم الكبيرة بما قضوه من وقت ممتع في ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة والألعاب الترفيهية، وذلك فضلاً عن الأجواء الإيجابية المرحة التي سادت بين الأبناء جميعًا وعكست روح الأسرة الواحدة والفريق الواحد.





ومن المقرر أن يستمر المعسكر إلى 21 يوليو الجاري، كما سيشهد لقاءين للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث إنها أعلنت مسبقًا أنها ستشارك أبناء الجيلين الثاني والثالث فعاليات المعسكر لحرصها على نقل التقاليد والقيم السامية الأصيلة للأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، مشددة على أهمية تنظيم هذه المعسكرات التي من شأنها صد ما يتعرض له هؤلاء الشباب أحيانًا من بث مفاهيم غريبة، بالإضافة إلى استهداف فئة جديدة من الأطفال لبناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم صحيحة، وحتى يكونوا على ارتباط دائم بالوطن.





وعن مشاركة أبناء الشهداء، كانت وزيرة الهجرة أكدت أن مشاركتهم في هذا المعسكر تشريف للجميع، ومكافأة تشجيعية رمزية لهم على تفوقهم وتحديهم لظروف فقدان آبائهم الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة وطنية عظيمة في تاريخ مصر.





هذا ويشهد المعسكر أيضًا زيارات لبعض معالم مدينة شرم الشيخ وتقديم محاضرات لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج عن تاريخ مصر وأمنها القومي ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.



