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سعد الزنط: مصر لم تشهد النقلة الحضارية الحالية منذ عهد الخديوي إسماعيل

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:26 م
سعد الزنط: مصر لم تشهد النقلة الحضارية الحالية منذ عهد الخديوي إسماعيل
سعد الزنط
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رقية جمال
 
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن مشكلة مصر في عدم قدرة الإعلام على التسويق لها، مشددًا على أن كم المشروعات التى تمت خلال 4 سنوات الماضية لم تحدث منذ عهد الخديوي إسماعيل.

وأضاف "الزنط"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن مصر لم تنتقل نقلة حضارية على كافة الأصعدة منذ عهد الخديوي إسماعيل، مثلما انتقلت خلال الفترة الحالية.

وتابع، أن جميع من حكموا مصر حقق نجاح لمصر، لكنها نجاحات أفقية غير ظاهرة، مشددًا على أهمية قيام الإعلام بدوره في التسويق لما يتم من إنجازات.
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