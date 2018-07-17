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جروس: خضنا معسكر جيد بألمانيا.. ونتطلع لبداية قوية بالدوري "فيديو"

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:15 م
جروس: خضنا معسكر جيد بألمانيا.. ونتطلع لبداية قوية بالدوري فيديو
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رامي بشاي
 

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفريق أصبح في اليوم قبل الاخير من العودة الي القاهرة وانتهاء معسكر ألمانيا بمدينة نورنبيرج استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف جروس أنه تمكن من انجاز عمله بالطريقة التي رغب في العمل بها قبل بداية المعسكر.. مؤكد على أنه ومعه اللاعبون وبقية الجهاز الفني قاموا بمعسكر تدريبي جيد في نيونيبرج مشيرا إلى أن الاستعدادات والتسهيلات التي تم تقديمها كانت ممتازة.

كما أشار جروس: “أتقدم ببالغ الشكر لرئيس النادي المستشار مرتضى منصور، الذي أتاح الفرصة للفريق للقدوم إلي ألمانيا.. موضحا أنه يتطلع إلي بداية قوية بالدوري الممتاز”.
المزيد عن: مرتضى منصور كورة رياضة جروس القاهرة الزمالك ألمانيا
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