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وزير الاتصالات: يمكن الاستفادة من مركز نظم المعلومات في التحول الرقمي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:20 م
وزير الاتصالات: يمكن الاستفادة من مركز نظم المعلومات في التحول الرقمي
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والمعلومات، إنه يمكن الاستفادة من مركز نظم المعلومات في التحول الرقمي.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المذاع عبر فضائية "أون لايف" اليوم الثلاثاء، أنه اطلع على أنشطة المركز ولمس قدرته الفائقة في التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة إليه.

وأشار إلى أنه وجد قدرات هائلة على بناء كوادر في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء الإنسان المصري كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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