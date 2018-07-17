وزير الاتصالات: يمكن الاستفادة من مركز نظم المعلومات في التحول الرقمي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والمعلومات، إنه يمكن الاستفادة من مركز نظم المعلومات في التحول الرقمي.





وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المذاع عبر فضائية "أون لايف" اليوم الثلاثاء، أنه اطلع على أنشطة المركز ولمس قدرته الفائقة في التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة إليه.



