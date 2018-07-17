انهيار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17/7/2018

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 7 جنيهات لتسجل أدنى مستوى لها فى مصر منذ مارس 2017، ليسجل عيار 21 سعر 617 جنيها للجرام.



