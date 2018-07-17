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انهيار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17/7/2018

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:12 م
انهيار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17/7/2018
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الفجر الاقتصادى
 
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 7 جنيهات لتسجل أدنى مستوى لها فى مصر منذ مارس 2017، ليسجل عيار 21 سعر 617 جنيها للجرام.

وعيار 18 سعر 528 جنيها للجرام، وعيار 24 سعر 705 جنيهات، والجنيه الذهب سعر4936 جنيها. 
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