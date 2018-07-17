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توتنهام يرصد 44 مليون إسترليني للتعاقد مع بافارد

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:10 م
توتنهام يرصد 44 مليون إسترليني للتعاقد مع بافارد
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ريهام عبد المحسن
 
أفادت تقارير أن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير قد توصل إلى طريقة للتوقيع مع نجم كأس العالم الفرنسي بنيامين بافارد.

ولعب الظهير الأيمن كل مباريات فرنسا في كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا وسجل هدف واحد وساعد منتخب بلاده بالفوز بكأس العالم الثاني لها في التاريخ. ظهر اللاعب مع شتوتجارت في 34 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي وسجل مرة واحدة.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن صحيفة TeamTalk الإنجليزية بأن توتنهام قدم عرضًا بقيمة 44 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بافارد وتواصل مع شتوتجارت في محاولة للاستفادة من خدمات الظهير الأيمن.

يحتوي عقد بافارد الحالي على شرط جزائي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني ولكنها لن تكون قابلة للتطبيق إلا في الصيف القادم.

وأعجب سبيرز بشكل كبير من قبل ببافارد ويرون أنه بديل مثالي لتوبي الدروييرد كما تم ربطت العديد من التقارير اللاعب بالانتقال إلى نابولي.

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