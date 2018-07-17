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ليفربول يقترب من حارس روما

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:12 م
ليفربول يقترب من حارس روما
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الفجر الرياضي
 

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على تقديم نادي ليفربول، عرضاً جديداً للتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي فريق روما الإيطالي خلال الفترة القادمة.

ذكرت شبكة "بي بي سي"، أن ليفربول قدم عرضاً بقيمة 62 مليون جنيه إسترليني لروما من أجل التعاقد مع الحارس أليسون بيكر خلال الصيف الجاري.

واشارت التقارير الأخيرة، إلي أن ليفربول اقترب من عقد اتفاق رسمي مع روما لضم الحارس، بعدما قدم عرضاً ثانياً يليق بمطالب روما للاستغناء عن الحارس.

وكان أليسون واحد من الأسماء المرشحة للانضمام إلي ريال مدريد خلال الصيف الجاري، لكنه خرج من حسابات الريال بسبب المبلغ الباهظ المطلوب من إدارة روما


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