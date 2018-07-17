سمارة يحيي حفلاً للجالية العربية في مدينة لوس انجلوس الأمريكية (فيديو وصور)

في ليلة وصفت بالملكيّة، احتشد ابناء الجالية العربية لحضور حفل بمدينة لوس انجلوس، والذي كان نجمه سمارة السمارة.

وأبدع سمارة السمارة في هذه الليلة الرائعة وقدم باقة من الأغاني التي تراقص على انغامها الحاضرين منها: "ميت هلا - شو هيدا اللي قبالي - شو رأيك - عالبال بعدك - ثلاث دقات - يابنت السلطان" وغيرها الكثير.

وأضاف سمارة نجاحاً جديداً ومميزاً يضاف الى سجل حفلاته الذهبي في احياء الحفلات الكبيرة وجمع ابناء الجالية العربية في اجمل ليالي السهر العربي.