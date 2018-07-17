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حضري صينية البطاطس المحشية بهذه الطريقة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:06 م
حضري صينية البطاطس المحشية بهذه الطريقة
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المكونات:
3 ثمرات بطاطس مسلوقة ومهروسة
ربع كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة
ملح وفلفل
حبة طماطم مفرومة
جبن موتزاريلا
2 مكعب زبد

الطريقة:-
نقلب البطاطس المهروسة مع قليل من الملح والزبد، ونضيف نصف خليط البطاطس بصينية مدهونة، ونتركها جانبا، ثم نشوح البصل، ونضيف له اللحم والطماطم والملح والفلفل، ونتركه حتى تمام النضج.
نضع اللحم فوق البطاطس، ونغطيها بطبقة البطاطس المتبقية، بعدها نغطي الوجه بالجبن، وندخل الصينية الفرن حتى يصبح وجهها ذهبى اللون، ثم تقدم بعد ذلك ساخنة.
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