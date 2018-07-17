حضري صينية البطاطس المحشية بهذه الطريقة

المكونات:

3 ثمرات بطاطس مسلوقة ومهروسة

ربع كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح وفلفل

حبة طماطم مفرومة

جبن موتزاريلا

2 مكعب زبد





الطريقة:-

نقلب البطاطس المهروسة مع قليل من الملح والزبد، ونضيف نصف خليط البطاطس بصينية مدهونة، ونتركها جانبا، ثم نشوح البصل، ونضيف له اللحم والطماطم والملح والفلفل، ونتركه حتى تمام النضج.