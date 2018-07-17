نجوم الطرب والموسيقى يحتفلون بانطلاق "روتانا كافيه" في "أم الدنيا" (صور)

احتفل عدد كبير من نجوم شركة "روتانا" برئاسة سالم الهندي في احتفالية إعادة إطلاق مشروع "روتانا كافيه" ملتقى النجوم الجديد في "أم الدنيا" مصر، الواقع تحديدا في منطقة "كورنيش المعادي" بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد نجاحات "روتانا" حفلاتها في دبي، وروعة مهرجانها الغنائي الذي أقيم في "مركز جابر الأحمد الثقافي" ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت"، وما حصدته من ثناء وتقدير على تنظيم حفلاتها في مدن المملكة العربية السعودية وأحدثها "حفلات صيف أبها".

وشارك في حفل "روتانا كافيه" كل من النجوم: "عاصي الحلاني، سميرة سعيد، اليسا، أنغام، نوال الزغبي، رامي صبري، جنات، محمد سرور، مي فاروق وغيرهم.. كذلك مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين والعازفين أمثال: ناصر الصالح، بهاء الدين محمد، محمود الخيامي، مصطفى غزال، محمد رحيم وآخرين.

وعلى هامش مناسبة احتفالية "روتانا كافيه"، تم تهنئة المطربة نوال الزغبي بعودة انضمامها الى "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والمباركة الى المطربة اليسا بأسطوانتها الجديدة "الى كل اللي بيحبوني"، وكشفت سميرة سعيد عن أغاني قادمة جديدة تحضرها مع روتانا، واستعادت انغام مع الحاضرين ذكريات نجاح حفلها الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا.

وأبدى عاصي الحلاني سعادته بحفله في "مهرجان جرش" المقام بالأردن هذا الصيف، وعبّر رامي صبري فرحته بالأصداء الإيجابية التي لقيتها أغنيته "الناس الكذابين" وما تلاها في باكورة تعاونه مع "روتانا"، اما الأستاذ سالم الهندي فوعد الجمهور بالمزيد من المفاجآت والحفلات التي سيعلن عنها في حينه.