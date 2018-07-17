حقيقة تعاقد زيدان مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن حقيقة تولي زين الدين زيدان منصباً إدارياً ، مع نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد رحيله عن تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة التوتو سبورت الإيطالية، على أن زيدان لن يتعاقد مع نادي يوفنتوس على الإطلاق، بالرغم من الاخبار المنتشرة حول تعاقده مع النادي.

واشارت الصحيفة، إلي أن شبكة Libertad Digital، ذكرت اليوم الثلاثاء، أن زيدان سيتولي منصب المدير الرياضي في السيدة العجوز خلال الموسم المقبل.

لكن الصحف الإيطالية، نفت تماماً، صحة هذه الأخبار المنتشرة حول تعاقد زيدان مع اليوفي.