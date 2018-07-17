مدير أمن الجيزة يقود حملات إزالة الإشغالات بمحيط محطات المترو (صور)

قاد اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملات إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، بمحيط محطات مترو الأنفاق.





وشاركه في الحملة اللواء مصطفي عصام حكمدار الجيزة، وقائد شرطة المرافق بالجيزة، وقوات التدخل السريع، ومباحث الجيزة، وتم إزالة الأكشاك المخالفة، وضبط الباعة الجائلين، وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين أمام محطات مترو المنيب، والجيزة وساقية مكي.





وأكد مدير الأمن على استمرار حملات إزالة الإشغالات وانتشار الخدمات الأمنية؛ لمنع عودتها، وذلك للحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.