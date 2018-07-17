ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدير أمن الجيزة يقود حملات إزالة الإشغالات بمحيط محطات المترو (صور)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:03 م
مدير أمن الجيزة يقود حملات إزالة الإشغالات بمحيط محطات المترو (صور)
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
قاد اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملات إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، بمحيط محطات مترو الأنفاق.


وشاركه في الحملة اللواء مصطفي عصام حكمدار الجيزة، وقائد شرطة المرافق بالجيزة، وقوات التدخل السريع، ومباحث الجيزة، وتم إزالة الأكشاك المخالفة، وضبط الباعة الجائلين، وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين أمام محطات مترو المنيب، والجيزة وساقية مكي.


وأكد مدير الأمن على استمرار حملات إزالة الإشغالات وانتشار الخدمات الأمنية؛ لمنع عودتها، وذلك للحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
مدير أمن الجيزة يقود حملات إزالة الإشغالات بمحيط محطات المترو (صور)
مدير أمن الجيزة يقود حملات إزالة الإشغالات بمحيط محطات المترو (صور)
مدير أمن الجيزة يقود حملات إزالة الإشغالات بمحيط محطات المترو (صور)
المزيد عن: محطات مترو الأنفاق مترو ساقية مكي سارة يوهانسون اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية الجيزة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
مبابان سوالوز - سوازيلاند
0
x
15:00
3
النجم الساحلي - تونس
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
15:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
كمبالا سيتي - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الوداد المغربي
1
x
18.00
1
حوريا الغيني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 6:40:00 PM