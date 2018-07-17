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1250 طالب وطالبة باختبار القدرات لطلاب التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:02 م
1250 طالب وطالبة باختبار القدرات لطلاب التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
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ريهام على
 
تستكمل كلية التربية الرياضية بالفيوم، إجراء اختبار القدرات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين للكلية خلال الفترة من 3 يوليو إلى 24.

تحت رعاية الدكتورخالد اسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح الدكتور حمدى نورعميد الكلية بأن اختبار القدرات يشمل الاختبار البدنى للبنين فقط والكشف الطبى المبدئى للبنين والبنات بالاضافة إلى كشف الطول والوزن والقوام والمهارة مضيفا أنه من ضمن شروط التقدم ألا يقل الطول عن 165سم للبنين وألايقل الطول عن 155سم للبنات.

كما يتم إجراء أختبارات شخصية وللمهارات الرياضية ومعرفية للمعلومات العامة.

أكد على ضرورة حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 70% من إجمالى نتيجة تلك الاختبارات ليتم قبوله بالكلية على أن يتم تحديد نتيجة الاختبارفى نفس اليوم مشيرا ًأن عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن بلغ 1250طالب وطالبة تقريبا وأنه سيتم تحديد عدد الطلاب المقبولين حسب التنسيق الالكترونى.

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية الرياضية وكلا ً من الاستاد الرياضى والمدينة الرياضية بمنطقة دمو وفى حديثه عن الكلية أوضح أنه سيتم تخصيص مبنى مستقل للكلية بعد تحديد وأختيار لجنة الانشاءات بالجامعة له مضيفا ًأن الكلية تضم ثلاث أقسام، (قسم التدريس، قسم التدريب، قسم الادارة).
1250 طالب وطالبة باختبار القدرات لطلاب التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
1250 طالب وطالبة باختبار القدرات لطلاب التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
1250 طالب وطالبة باختبار القدرات لطلاب التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
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