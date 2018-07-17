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وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع برتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة السرعة ونظيره الأمريكي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:12 م
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع برتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة السرعة ونظيره الأمريكي
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دينا نبيل
 

 

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع برتوكول التعاون بين الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين والاتحاد الأمريكي لكرة السرعة برئاسة الأستاذ وليد حنا .

تناولت بنود البرتوكول التعاون بين الجانبين المصري والامريكي في تبادل المعسكرات ونقل الخبرات التدريبية المصرية للجانب الأمريكي نظرا لتفوق مصر في رياضة كره السرعة وتربعها على عرش اللعبة عالميا.

وأشار صبحي الى ان برتوكول التعاون مع الاتحاد الأمريكي لكرة السرعة من شأنه نشر رياضة كره السرعة كونها رياضة مصرية المنشأ ، وأضاف ان الفترة القادمة سوف تشهد انشاء علامه تجارية  مصرية لأدوات ومعدات رياضة كره السرعه.


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