مازيمبي يهزم مولودية الجزائر ويواصل تصدر المجموعة بدوري الأبطال

حقق مازيمبي الكونغولي فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مولودية الجزائر الجزائري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدين مازيمبي بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه ميشاك إليا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

رفع مازيمبي رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما توقف رصيد المولودية 4 نقاط في المركز الثاني.