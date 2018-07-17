ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مازيمبي يهزم مولودية الجزائر ويواصل تصدر المجموعة بدوري الأبطال

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:07 م
مازيمبي يهزم مولودية الجزائر ويواصل تصدر المجموعة بدوري الأبطال
طباعة
الفجر الرياضي
 

           

حقق مازيمبي الكونغولي فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مولودية الجزائر الجزائري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

ويدين مازيمبي بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه ميشاك إليا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

 

رفع مازيمبي رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما توقف رصيد المولودية 4 نقاط في المركز الثاني.

المزيد عن: مولودية الجزائر مازيمبي دورى ابطال افريقيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
مبابان سوالوز - سوازيلاند
0
x
15:00
2
النجم الساحلي - تونس
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
كمبالا سيتي - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 5:20:03 PM