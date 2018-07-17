بالتعاون مع اليونيسف.. افتتاح مشروع "تحسين أداء القوة العاملة في المدارس الدامجة"

افتُتح صباح اليوم فعاليات مشروع "تحسين أداء القوة العاملة في المدارس الابتدائية الحكومية الدامجة"، والذي تُنظمه جامعة عين شمس ممثلة في مركزي (الإرشاد النفسي - التميز التربوي) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف وذلك بدار الهيئة الهندسية بمصر الجديدة.





يهدف المشروع إلي تحسين التعلم لجميع التلاميذ خاصة ذوي الإعاقات البسيطة من خلال دمجهم مع الأطفال بمدارس التعليم العام، حضر الافتتاح الدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية؛ الأستاذ الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ؛ ورشا كمال مدير مركز التميز التربوي؛ ونيفين رفعت أمين مركز التميز التربوي، وإيمان شفيق أمين مركز الإرشاد النفسي.





وأكد الأستاذ الدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية خلال كلمته الافتتاحية على أن كلية التربية ستظل دائما طرف فعال في تحقيق مسيرة التغيير والتطوير في العملية التعليمية من خلال المشاركة في المشاريع الدولية، حيث يهدف المشروع إلي تحسين التعلم لجميع التلاميذ خاصة ذوي الإعاقات البسيطة من خلال دمجهم مع الأطفال بمدارس التعليم العام.





وأشاد الأستاذ الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشروع الذي يخدم قطاع كبير من الطلاب والمعلمين وما له من أهمية كبرى في خدمة المجتمع؛ مشيرا إلي ضرورة تكرار مثل هذه المشروعات التي تدعمها جهات محلية ودولية كبري مثل منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم وجامعة عين شمس.





كما أشارت رشا كمال مدير مركز التميز التربوي خلال كلمتها إلي حرص مركز التميز التربوي الدائم على تقديم الخدمات والاستشارات للمجتمع المصري والعربي، مؤكدة على أن كلية التربية ستظل دائما بيت خبره في مجال إنشاء ودعم وتطوير وحدات وبرامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.





الجدير بالذكر أنه يتم تنظيم عدد من ورش العمل للمعلمين المشاركين في التدريب:





1- برنامج القيادات (مدير عام التعليم العام – مديري ادارات التربية الخاصة – مديري المدارس).

2- برنامج فريق التشخيص والقبول بالمدارس التعليم العام الدامجة.



