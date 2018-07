ميريل ستريب تضع قبلة على شفتي "شير" في افتتاح فيلمهما الجيد (صور)

افتتحت النجمة ميريل ستريب العرض الأول لفيلمها الجديد " Mamma Mia! Here We Go Again" بالعاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير، حيث ظهرت بإطلالة زرقاء جذابة من تصميمات "دووج بيترز".

ولفت أنظار الحاضرين القبلة التي وضعتها ميريل على شفتي النجمة شير، التي تشاركها بطولة الفيلم، على الريد كاربت أثناء الافتتاح. وتجسد شير في الجزء الثاني من الفيلم دور والدة ميريل ستريب، والذي تدور أحداثه في إطار موسيقي غنائي.