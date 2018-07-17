"المركزى" يعلن عن إنشاء أكبر مطبعة للعملات بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن البنك المركزى المصرى تأسيس دار النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة بأحدث خطوط إنتاج على مستوى العالم.





وقال المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزى لدار طباعة النقد، إن ماكينة الطباعة الجديدة تحتوى على 4 خطوط إنتاج وهى الأكبر فى مصر، وتطبع جميع فئات العملة الورقية.





وأضاف فاروق أن خطوط الإنتاج الأربعة مؤمنة بالكامل على أعلى مستوى عالمى ومن المقرر افتتاحها فى شهر يونيو لعام 2020 بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق الدور فى الشرق الأوسط وأفريقيا فقد تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتمادا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة "الأوفست والغائرة".





وتم اختيار مكان الدار القديم ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة إذ إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وروعى فى إنشاء مبنى الدار أن يكون تحفة معمارية، إذ أنه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هى وجه التمثال، وبدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار.





وبدأت دار طباعة النقد بخط إنتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويا وحاليا يوجد بالدار خطين للإنتاج ويتم التشطيب آليا بالإضافة إلى اليدوى، وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك، وذلك استكمالا لدورها القومى فى حماية المستندات المهمة ضد التزوير والتزييف.





وتطورت عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لجميع الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012 ) مخصصة لكل فئة على حدة.