افتتحت النجمة شير العرض الأول لفيلمها الجديد Mamma Mia! Here We Go Again بالعاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

كان ذلك بحضور أبطال الفيلم وفي مقدمتهم النجمة الكبيرة ميريل ستريب والنجم بريس بروزنان، والنجمات الشابات أماندا سيفرينج وليلي جيمز.

وتجسد شير في الجزء الثاني من الفيلم دور والدة ميريل ستريب، والذي تدور أحداثه في إطار موسيقي غنائي.