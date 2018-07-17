عاجل.. قطع المياه عن مدينة الشروق بسبب حدوث كسر فى الماسورة الرئيسية

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم قطع المياه بالمناطق التالية: (المستقبل – 70 م2 – التعاونيات – العائلى – الخامسة والسادسة عمارات)، بسبب حدوث كسر بخط مياه الشرب 600 مم المغذى لتلك المناطق، مؤكداً أن جهاز المدينة يبذل قصارى جهده لإصلاح الكسر، وعودة المياه للسكان فى أسرع وقت ممكن.





وقال الشربينى: "يتم التواصل مع إدارة مياه الشرب بالمدينة على مدار الـ24 ساعة، من خلال الأرقام التالية (01276609441 – 0226067256)، كما يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة".



