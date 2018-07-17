"أبو": سأفاجئ التونسيين في "قرطاج" الليلة (فيديو وصور)

أكد الفنان "أبو" صاحب الأغنية المعروفة "3 دقات"، بأنه سيفاجئ الجمهور التونسي أثناء حفله بقرطاج، حيث سيؤدي مجموعة أغاني خاصة به.

وصرح "أبو" خلال ندوة صحفية عقدت بأحد نزل ضاحية قمرت التونسية، قبيل حفله الذي سحييه الليلة مع ياسمين علي مساء اليوم الثلاثاء بالمسرح الروماني الأثري بقرطاج، بأنه سيواصل في سياسة طرح أغاني السينجل، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن الأعمال التي لم تنشر بعد ستحمل معها مفاجآت كبيرة، خاصة وأنه لن يقف عند نجاح أغنية "3 دقات"، حيث أعتبر نفسه يملك في رصيده الفني أغاني كثيرة غيرها.