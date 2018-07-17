أريانا جراندي وجيجي حديد تشاركان في حملة دعائية لماركة رياضية (صور)

ظهرت النجمة الأمريكية الشابة أريانا جراندي وعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد ضمن الحملة الدعائية الجديدة لماركة "ريبوك" الرياضية، وذلك بنشر لقطات لهما على موقع الماركة الرياضية الخاص.





وعقدت كل من أريانا وجيجي، صفقة مع الشركة الكبيرة ليكونا هن الواجهة الدعائية لها بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث القادمة.









وسبق أن استعانت شركات رياضية بنجوم من عالم الفن بحملاتهم الدعائية مثل بوما التي تتعامل مع سيلينا جوميز و شركة اديداس التي تتعامل مع المغنية ريتا اورا في حملاتها الدعائية.



