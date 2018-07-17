مصر للطيران تبدأ إصدار تذاكر الحج.. وإقلاع أولى الرحلات 29 يوليو

أنهت شركة مصر للطيران كافة استعدادها لموسم الحج لهذا العام، وذلك بالتعاون مع كافة الهيئات والجهات المعنية في هذا الشأن وكذلك بالتنسيق مع الجانب السعودي، بناء على توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتوفير كل ما لدى الشركة الوطنية مصر للطيران وجميع الشركات والهيئات التابعة للوزارة، من إمكانات وتسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى نهاية الموسم، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.





وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المتوقع أن تنقل الشركة الوطنية نحو 50 ألف حاج من حجاج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية وحجاج القرعة والتضامن وكذلك حجاج الترانزيت، مضيفاً أن أولى رحلات الحج ستقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية لسفر أول الأفواج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وذلك اعتبارًا من 29 يوليو الجاري، موضحا أن إصدار تذاكر الحج قد بدأ منذ أمس الأحد.

ومن جانبه أضاف الطيار شريف عزت أن بيع التذاكر متاح في مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج، والمتواجدة في أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة وبمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج التضامن ومكتب مبيعات شبرا بأبراج أغاخان؛ لإصدار تذاكر حج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية.





وأضاف عزت أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة السفر من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة إلى المدينة المنورة اعتبارا من 2 أغسطس القادم لسفر حجاج قرعة محافظتي الجيزة وبورسعيد وذلك بإقلاع أولى رحلاتها في تمام الساعة الثانية فجرًا، بينما تقلع أولى الرحلات المتجهة إلى جدة يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس القادم في تمام الساعة 20:20 مساءً ولذلك لسفر حجاج قرعة محافظتي جنوب وشمال سيناء.



