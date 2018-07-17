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مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالباً في اليوم الثاني (صور)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:47 م
مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالباً في اليوم الثاني (صور)
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هشام إسماعيل
 
تفقد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال مكتب التنسيق فى يومه الثانى والذى استقبل نحو 250 طالبًا من الناجحين في الثانوية العامة من طلاب المرحلة الأولى التنسيق والتى تستمر حتى الجمعة القادم بجد أدنى 394 علمي وعلوم. و386 رياضة 328 أدبي.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب وأولياء الأمور وهنئاهم بحقوقهم متمنيا لهم الالتحاق بالكليات التى يتمنوها، وحرص على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور ويعمل المكتب ويضم نخبة متميزة من الفنيين في أعمال التنسيق برئاسة الدكتور محمد شقيديف مدير التنسيق والدكتور أمير مهنا المشرف على التنسيق الإلكترونى.والدكتور محمد غنيم مدير التنسيق اليدوي.
مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالباً في اليوم الثاني (صور)
مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالباً في اليوم الثاني (صور)
مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالباً في اليوم الثاني (صور)
مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالباً في اليوم الثاني (صور)
مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 250 طالباً في اليوم الثاني (صور)
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