بالأسماء.. الطلاب الفائزون بمسابقة "المخترع الصغير"

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه اخٌتتمت فعاليات التصفية النهائية لمسابقة "المخترع الصغير" للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) وذلك على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك بدعم وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتنمية التفوق العلمي وخلق روح المنافسة والاطلاع عند الطلاب، والبحث ببنك المعرفة، وتنمية روح الولاء والانتماء القومى لديهم.





وفى هذا السياق، أكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أنه تحت شعار (القيادات الطلابية وترسيخ القيم الأخلاقية) فقد تمت التصفية النهائية لمسابقة "المخترع الصغير"؛ وذلك لتبادل الخبرات بين الطلاب، وترسيخ أسلوب التفكير العلمي لديهم، وتدريبهم على أسلوب البحث العلمي في مواجهة المشكلات، ومساعدتهم على ربط المادة العلمية بالبيئة المحيطة، وإعداد جيل من العلماء والباحثين في المجالات العلمية المختلفة، بالإضافة إلى الاستعانة ببنك المعرفة المصري للحصول على المعلومة.





وأشار موسي إلي أن موضوعات المسابقة في المرحلة الابتدائية تضمنت (استخدام الكهربية المغناطيسية في ابتكارات علمية يمكن استخدامها في المنزل أو المدرسة، واستخدام المرايا والعدسات في الخدع البصرية، وجسم ديناميكي لأحد أجهزة جسم الإنسان أو أحد العمليات الحيوية)، أما في المرحلة الإعدادية فقد تضمنت موضوعات (نموذج يعمل كنافورة، وتوليد الكهرباء من مياه البحر، وآلة الحركة الدائمة perpetual nonstop mot)، أما المرحلة الثانوية فتضمنت (تكوين دائرة تحكم إلكترونية "باستخدام الضوء أو الليزر" لتشغيل آلة أو التحكم في فتح الأبواب أو توفير الطاقة، وعمل إنسان آلي "روبوت" مع تحديد العمليات التي يقوم بها، وتكوين نموذج ديناميكي يبين حركة الصفائح التكتونية للأرض.





وأعلن موسي أن الطلاب الفائزين بالمسابقة جاءت أسماؤهم كالتالي: بالنسبة للمرحلة الابتدائية فازت الطالبة مريم محمد حسن من محافظة الغربية بالمركز الأول، وجاء الطالبان محمود معتز الجوهري، ومصطفي أحمد صادق من محافظة المنوفية في المركز الثاني، كما فاز الطالب أدهم محمود سمير من محافظة دمياط بالمركز الثالث، وفاز الطالب محمد كمال علي من محافظة المنيا بالمركز الرابع، والطالب علي عاصم عبد السميع من محافظة القاهرة بالمركز الخامس.





أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فاز الطالب مصطفى ناصر شيبه من محافظة الأقصر بالمركز الأول، والطالب عبد الله محمد ممتاز من محافظة المنوفية بالمركز الثاني، وجاء الطالب حامد إسلام أحمد من محافظة الشرقية في المركز الثالث، كما فاز الطالب رامز وائل عبد الفتاح من محافظة قنا بالمركز الرابع، ومن محافظة جنوب سيناء فاز الطالب أحمد السيد عثيمان بالمركز خامس.





وفى المرحلة الثانوية فاز الطالب محمد نبيل أحمد من محافظة الدقهلية بالمركز الأول، وفاز وليد محمد عبادي من محافظة البحيرة بالمركز الثاني، وجاء الطالب محمد سالم محمد من محافظة القليوبية في المركز الثالث، وفاز الطالب عبد الرحمن السيد عبد الرحمن من محافظة المنوفية بالمركز الرابع، وفاز بالمركز الخامس محمود نشأت محمد محمود من محافظة القاهرة.