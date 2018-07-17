مقترح إيطالي بإعادة مومياء توت عنخ آمون لمقبرتها

قال أحمد عبيد المشرف العام على مكتب وزير الآثار، إن الجانب الإيطالي تقدم بعدد من المقترحات للوزارة من بينها، إمداد وزارة الآثار بفاترينة عرض ذات سمات تكنولوجية خاصة تهدف إلي حفظ مومياء الملك توت عنخ آمون داخل مقبرته بالأقصر، وهو الأمر الذي سيمكن الوزارة من استخدام الطرق العلمية الحديثة؛ لعرض المومياء داخل المقبرة بما لا يضر بها.





وأضاف عبيد أن الجانبان المصري والإيطالي ناقشا اقتراح تشكيل لجنة علمية من متخصصين إيطاليين لزيارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية؛ للاستعانة بأفكارهم وخبراتهم في وضع سيناريو العرض الخاص بالمتحف والذي تقوم به لجنة علمية برئاسة الدكتور علي عمر، هذا بالإضافة إلي توفير المساعدات اللازمة للمساهمة في تسجيل المواقع المصرية علي قائمة التراث العالمي.





جاءت مقترحات الجانب الإيطالي خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الآثار الدكتور خالد العناني والسفير الإيطالي صباح اليوم، بمقر وزارة الآثار في الزمالك.



