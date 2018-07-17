ضبط 16 هاربا من أحكام و50 مخالفة مرورية خلال حملة بالعريش

شنت قوات الشرطة حملة أمنية على الخارجين عن القانون بمدينة العريش خلال 24 ساعة الماضة بقيادة اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء.





وتمكنت القوات من ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام جنائية وجنح متنوعة وضبط 200 حالة اشتباة تم احالتهم للتحقيقات كما تمكنت الحملة الامنية من فحص 70 منزلا بمدينة العريش.





كما ضبطت أدارة المرور 50 مخالفة مرورية كما تمكن رجال التموين من ضبط 4 قضايا تموينية بينهم قضية تجميع سلع مدعمه تم احالة المتهمين والمخالفات لتحقيقات النيابة العامة.