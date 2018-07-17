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انطلاق الموسم الثقافي الصيفي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:43 م
انطلاق الموسم الثقافي الصيفي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد علي عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمقر المجلس تم وضع اللمسات النهائية؛ لانطلاق الموسم الثقافي الصيفي، والمعسكرات التثقيفية الذي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مطلع أغسطس القادم 2018م .

ومن المقرر أن تنطلق الندوة الأولى من مقر المجلس بجاردن سيتي يوم الأحد 5 أغسطس المقبل الساعة الحادية عشرة صباحًا حول موضوع "دور المرأة في العمل الدعوي والمجال التربوي". 

المزيد عن: المجلس الأعلى للشئون الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور أحمد علي عجيبة
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