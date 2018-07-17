أطعمة مجربة تمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة

يمثل الرجيم وإنقاص الوزن حلماً عند الكثير من الفتيات اللاتي يعانين من السمنة والزيادة المفرطة في الوزن، لذا فالبحث عن وسيلة لإنقاص الوزن هو أحد أهدافهن، لذا سنعدد لك أهم الأطعمة التي ستشعرك بالشبع فبمجرد تناولها ستشعرين معها بالشبع والإمتلاء، وستعطيكي إحساساً بالشبع لفترة أطول:.

ونظراً لبحث الكثير منا عن وسيلة لنقصان الوزن فهذه مجموعة من الاختيارات المتاحة أمامنا لنختار الأطعمة المغذية التي ستشعرنا بالامتلاء حسبما نقلته بوابة لها أون لاين لكي يسهل علينا اختيار الأطعمة التي تقلل من شهيتنا للأطعمة وتجعلنا نشعر بالإمتلاء.

أطعمة تشعر بشبع:

الشوفان:

يتميز طبق الشوفان بغناه بالألياف، خصوصاً عند تناوله ضمن وجبة الفطور اذ يشعرنا بالشبع لفترة طويلة، كما أنه غنيّ بالبروتينات كما يمكنك إضافة الفاكهة إلى طبق الشوفان مع الحليب لوجبة كاملة مغذية.

التفاح:

يمكن للتفاح أن يعطي إحساساً بالشبع موازياً لذلك الذي نحصل عليه بتناول وجبة كاملة لغناه بالألياف ولنسبة الماء العالية فيه.

الحبوب:

يكفي تناول الحبوب لتقل كمية الأطعمة الأخرى التي يمكن تناولها نظراً إلى غناها بالنشويات المركبة التي يتطلب هضمها وقتاً أطول. كما تتميز بغناها بالبرويتنات.

المكسرات:

هي مزيج من البروتينات والدهون والألياف وأفضلها الجوز واللوز والفستق، لكن هذا لا يعني أنه يمكن تناول كميات كبرى منها، بل يكفي تناول حفنة منها نظراً إلى غناها بالوحدات الحرارية.

اللبن (الزبادي) الخالي من الدسم:

يمكن السيطرة على الشعور بالجوع بتناول كوب من اللبن(الزبادي) الخالي من الدسم، إذ يحتوي على 17 غراماً من البروتينات، حيث ينصح اختصاصيو التغذية بتناول اللبن(الزبادي) خصوصاً في المساء.

الأفوكادو:

صحيح أنه يحتوي على الدهون، لكنها دهون صحية أحادية غير مشبعة، فلا مشكلة في تناوله، كما أن وجود هذه الدهون يساعد في إبطاء سرعة الهضم في الجسم، كما يحتوي الأفوكادو على الفولات والبوتاسيوم والفيتامين E، فيما أظهرت الدراسات الحديثة أن الأطعمة الغنية بهذه المكونات الغذائية قد تعطي إحساساً بالشبع أكثر من أخرى.

البيض:

مقابل 70 وحدة حرارية تحتوي عليها البيضة الواحدة، تحتوي على 6 غرامات من البروتينات، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن تناول البيض ضمن وجبة الفطور يساعد على خفض الوزن إضافةً إلى ما تقدمه للجسم من طاقة.

الحساء:

أظهرت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تشعرنا بالشبع لمدة أطول، وهذه إحدى ميزات الحساء الذي ينصح بتناوله ضمن الوجبة الأساسية فيعطي الجسم إنذاراً بالاكتفاء لمجرد الانتهاء من تناول الطبق. أما الحساء الأفضل فهو ذاك الغني بالخضر.

السلطة:

السلطة تعطي شعوراً بالاكتفاء مقابل كمية قليلة من الوحدات الحرارية التي تحتوي عليها حتى أن تناول طبق السلطة في بداية الوجبة الأساسية يساعد على الحد من كمية الوحدات الحرارية التي يمكن الاتجاه إلى تناولها من الأطعمة الأخرى.

البطاطا: