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"الدفاع الروسية" تعلن استعدادها لتنفيذ الاتفاقيات بين ترامب وبوتين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:43 م
الدفاع الروسية تعلن استعدادها لتنفيذ الاتفاقيات بين ترامب وبوتين
وزارة الدفاع الروسية
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وكالات
 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استعدادها للتنفيذ العملي للاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة هلسنكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين: "وزارة الدفاع الروسية مستعدة للتنفيذ العملي لاتفاقيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الأمن الدولي، التي تم التوصل إليها خلال قمة هلسنكي".

كما أشار المتحدث إلى أن وزارة الدفاع الروسية "مستعدة لمناقشة تمديد مدة اتفاقية "ستارت" مع الزملاء الأمريكيين، والتعاون في سوريا وغيرها من القضايا الراهنة".

وأكد كوناشينكوف أن وزارة الدفاع مستعدة لتنشيط الاتصالات مع الزملاء الأمريكيين على مستوى هيئات الأركان العامة وغيرها من قنوات التواصل".

يذكر أن اللقاء الكامل بين بوتين وترامب عقد، يوم أمس الاثنين، في هلسنكي، وتحدث الرئيسان في بداية الأمر بشكل منفرد، ثم تناولا طعام الغداء مع وفدي البلدين، وعقدا بعد ذلك مؤتمرا صحفيا أجابا فيه على أسئلة الصحفيين.

واختتم في هلسنكي لقاء القمة الروسية الأمريكية، الذي استمر 4 ساعات، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، ومن جانبه يرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.
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