حامد يؤكد على أهمية تعظيم الإيرادات وعمل دراسة للنهوض بمشروعات محافظة السويس



وفي الاجتماع تم مناقشة الرؤية المستقبلية للنهوض بالمشروعات التابعة لمحافظة السويس والأيجابيات والسلبيات بها ومنها مشروع البون مقابل الخدمة بالمحاجر والشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي والاشراف على المواقف والمخابز ومرفق النقل الداخلي والتدريب والصيانة.



واستمع المحافظ الى عرض لرؤساء مجالس الادارات حول الايرادات والمصروفات لكل مشروع ورؤيتهم للتطوير وخططهم المستقبلية للارتقاء بالعمل وتحسين الاداء وحل المشاكل التي تواجه العمل داخل المشروعات.

وطلب المحافظ من مجالس ادارت المشروعات عمل دراسة للمشروعات ووضع مستهدف لكل مشروع لتعظيم الايرادات خلال الفترة القادمة من خلال خطة عمل قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات.

وكلف حامد سكرتيرعام المحافظة ببحث كل الاقتراحات المقدمة والخطط المستقبلية المقدمة من مجالس الادارات لعرضها عليه لأتخاذ القرار المناسب لدفع عجلة العمل وتحسين الاداء في المشروعات مما يعطي فرصة كبيرة في زيادة الموارد المالية ويزيد من الايرادات بها وتوفير فرص عمل للشباب.



واكد محافظ السويس علي علي تفعيل دور مجالس الادارات ومديري المشروعات في إتخاذ القرارات طبقًا للوائح المحددة لكل مشروع وبما يفيد العمل وينظمه وينجز الأعمال المطلوبة، والتأكيد علي تفعيل التوصيات والقرارات التي تم إتخاذها في هذا الأجتماع.







عقد اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس إجتماعا بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة ورؤساء مجالس ادارت المشروعات التابعة لصندوق الخدمات بمحافظة السويس ومديري المشروعات ومديري المالية والتخطيط والمتابعة الحسابات وتشغيل الشباب.