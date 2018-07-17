علي ربيع: لم أستقر على فيلمي مع سعيد حامد

قال الفنان على ربيع إنه حتى الآن لم يستقر على فيلمه الجديد "هى كيميا" المفترض تصويره مع المخرج سعيد حامد، مشيرا أنه يقرأ عددا من السيناريوهات ولم يستقر على إحداها حتى الآن.





وأضاف أنه يتمنى العمل مع مخرج كبير بحجم سعيد حامد حققت كل أفلامه النجاح وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور ولكن حتى الآن لم يأخذ قرار بالعمل معه.





آخر أفلام على ربيع "حسن وبقلظ" ودارت أحداثه حول شقيقين ملتصقين ببعضهما البعض على ربيع، كريم فهمى، تقع معهما العديد من المواقف الكوميدية.





الفيلم من بطولة كريم فهمى وعلى ربيع ويسرا اللوزى ومصطفى خاطر ومى سليم واحمد فؤاد سليم، وضيوف الشرف شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمى، وهو من تأليف كريم فهمى وإخراج وائل إحسان.





يشار إلى أن على ربيع عرض له فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سك على إخواتك" ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان صلاح عبدالله، سلوى خطاب، صبرى فواز، سهر الصايغ، كريم عفيفى، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، جيسى عبده، وآخرون، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد أبو السعد ومحمد فتحى، وإخراج وائل إحسان.