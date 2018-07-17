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طريقة عمل شوربة الحمص بالمكرونة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:34 م
طريقة عمل شوربة الحمص بالمكرونة
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المقادير
- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة 
- الثوم : فصّان (مهروس) 
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة 
- مرق خضار : كوب وثلاثة ارباع الكوب 
- الماء : كوب وربع 
- معكرونة : نصف كوب (صغيرة الحجم) 
- حمص : كوب ونصف (مسلوق ومصفى) 
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم) 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور) 

طريقة التحضير
1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.
2. أضيفي الثوم ومعجون الطماطم وقلبي لمدة دقيقتين.
3. أضيفي مرق الخضار والماء وارفعي درجة حرارة النار حتى يغلي المزيج.
4. أضيفي المكرونة والحمص واطهي حتى تنضج المكرونة.
5. أضيفي الملح والفلفل وارفعي القدر عن النار.
6. اسكبي الشوربة في طبق التقديم ووزعي البقدونس والجبن البارميزان المبشور وقدميها ساخنة.
المزيد عن: مكونات طريقة عمل طريقة العمل المكرونة الحمص التحضير
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