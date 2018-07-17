ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط 95 قضية غش تجاري خلال 24 ساعة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:35 م
ضبط 95 قضية غش تجاري خلال 24 ساعة
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
نجحت مباحث شرطة التموين في ضبط 34 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و211 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و21 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وضبطت شرطة التموين 95 قضية فى مجال الغش التجاري، و647 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط 27 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و43  قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وقضيتين فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.
 
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
مبابان سوالوز - سوازيلاند
0
x
15:00
2
النجم الساحلي - تونس
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
كمبالا سيتي - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 4:00:17 PM