ضبط 95 قضية غش تجاري خلال 24 ساعة

نجحت مباحث شرطة التموين في ضبط 34 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و211 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و21 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.





وضبطت شرطة التموين 95 قضية فى مجال الغش التجاري، و647 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 27 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و43 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وقضيتين فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.