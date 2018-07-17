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تعرف على الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:37 م
تعرف على الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم
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نيفين سمير
 
تصدر سهم شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتى المركز الاول من الاسهم الاكثرارتفاعا بنسبة 5.2%  تلاه سهم شركةمصر الجديدة للاسكان والتعمير  بنسبة ارتفاع 2.8 %وارتفع سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 2.6% في حين جاء بالمركز الرابع سهم شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)  2.3% وخامسا سهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة ارتفاع 2.2%.

وفي المقابل احتل سهم شركة حق الاكتتاب لشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-2 المركز الاول في قائمة اكثر الاسهم  تراجعا بنسبة 28.3% وجاء خلفه سهم مصر للفنادق بنسبة 9.9%  ثم جاء سهم شركة بنك قطر الوطني الاهلي بنسبة 8% واحتل سهم  كلامن شركتي الشروق الحديثة للطباعة و التغليف ولعامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير  المركز الرابع والخامس بنسبتي 7.2%,6% علي التوالي.

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